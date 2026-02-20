Η Φιλαρέτη Κομνηνού για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής»: Να στοιχειώσει αυτή η εικόνα τη μνήμη μας»

Η Φιλαρέτη Κομνηνού ήταν ανάμεσα στους επώνυμους που τοποθετήθηκαν για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής», που ήρθαν στην επιφάνεια αφού βγήκαν για διαδικτυακή δημοπρασία. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια λεπτομέρεια από αυτές τις ασπρόμαυρες εικόνες, το κοντινό πλάνο στα πρόσωπα των αντρών που οδηγούνται στην εκτέλεσή τους.