Η Φιλαρέτη Κομνηνού για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής»: Να στοιχειώσει αυτή η εικόνα τη μνήμη μας»
MARIE CLAIRE

Η Φιλαρέτη Κομνηνού για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής»: Να στοιχειώσει αυτή η εικόνα τη μνήμη μας»

Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού

Η Φιλαρέτη Κομνηνού για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής»: Να στοιχειώσει αυτή η εικόνα τη μνήμη μας»
Η Φιλαρέτη Κομνηνού ήταν ανάμεσα στους επώνυμους που τοποθετήθηκαν για τις φωτογραφίες των «200 της Καισαριανής», που ήρθαν στην επιφάνεια αφού βγήκαν για διαδικτυακή δημοπρασία. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια λεπτομέρεια από αυτές τις ασπρόμαυρες εικόνες, το κοντινό πλάνο στα πρόσωπα των αντρών που οδηγούνται στην εκτέλεσή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης