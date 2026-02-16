Η Σάρα Πίτζεον εμπνεύστηκε από το στυλ της Καρολίν Μπεσέτ για την εμφάνισή της στο σόου Khaite
Η πρωταγωνίστρια του Love Story αγκαλιάζει το εμβληματικό στυλ της ηρωίδας της με ένα total black, διάφανο look.

Η Sarah Pidgeon πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στη μίνι σειρά Love Story, η οποία παρακολουθεί τη σχέση του John F. Kennedy Jr. με την Carolyn Bessette-Kennedy. Στη σειρά, η Pidgeon ενσαρκώνει τη fashion publicist Bessette-Kennedy και φαίνεται πως το κομψό απέριττο στυλ της ηρωίδας της έχει επηρεάσει και τη δική της αισθητική.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
