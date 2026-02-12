Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Φιλί στο στόμα για ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κόσμου του θεάματος

Το ταίριασμα της Jennifer Aniston και του Jim Curtis από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε δεν άργησε να αναδειχθεί ανάμεσα στα πλέον επιτυχημένα του κόσμου του θεάματος, με το ζευγάρι να μοιράζεται στο Instagram τρυφερές στιγμές από την καθημερινότητά του. Όπως αυτές που μοιράστηκε ο υπνοθεραπευτής και wellness coach για να ευχηθεί στην αγαπημένη του για τα 57α γενέθλιά της: μια ασπρόμαυρη όπου ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα και μια έγχρωμη στην οποία ξεκαρδίζονται στα γέλια στο κατάστρωμα ενός σκάφους.