Ρομαντισμός και διαχρονική πολυτέλεια στη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του Ralph Lauren
MARIE CLAIRE

Ρομαντισμός και διαχρονική πολυτέλεια στη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του Ralph Lauren

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε και πάλι στην γκαλερί Jack Shainman στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με φόντο επιβλητικές τοιχογραφίες ενός ατμοσφαιρικού, ομιχλώδους δάσους.

Ρομαντισμός και διαχρονική πολυτέλεια στη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του Ralph Lauren
Έχοντας μόλις επιστρέψει στη Νέα Υόρκη από το Μιλάνο όπου έντυσε την ομάδα των ΗΠΑ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Ralph Lauren παρουσίασε στη Νέα Υόρκη τη γυναικεία ready-to-wear συλλογή του για το Φθινόπωρο 2026, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πλούσιο σύμπαν του οίκου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης