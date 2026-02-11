Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Συνάντησε παίκτριες ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία (εικόνες)

Τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας William αφού συνάντησε οικογένειες και κατοίκους στην περιοχή νέα Sports Boulevard του Ριάντ, που βρίσκεται στην καρδιά ενός από τα πιο σύγχρονα και φιλόδοξα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπλασης της πόλης, με έμφαση στο περιβάλλον, συναντήθηκε με ακαδημαϊκούς του King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), προκειμένου να ενημερωθεί για τη συνολικότερη ενεργειακή μετάβαση της Σαουδικής Αραβίας και για τον ρόλο που διαδραματίζουν πρωτοβουλίες όπως το Sports Boulevard σε αυτήν τη μετάβαση.Την ίδια ημέρα συναντήθηκε με γυναίκες παίκτριες ποδοσφαίρου, τις οποίες – όπως ανέφεραν οι διοργανωτές του ταξιδιού – επέλεξε για να αναδείξει τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Ο William, που είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, επισκέφθηκε το MISK Sports City, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συναντήθηκε με τη Lamia Bahaian, Αντιπρόεδρο της Saudi Arabian Football Federation. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε προπόνηση μαζί με την ομάδα του SAFF Regional Training Centre, παρακολουθώντας από κοντά τη δουλειά τους στο γήπεδο.