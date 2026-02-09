Η σύντροφος του Λεονάρντο ντι Κάπριο κρατά την ιταλική σημαία στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Η σύντροφος του Λεονάρντο ντι Κάπριο κρατά την ιταλική σημαία στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Με Giorgio Armani φόρεμα.

Η σύντροφος του Λεονάρντο ντι Κάπριο κρατά την ιταλική σημαία στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Η Vittoria Ceretti, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας, συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στην Ιταλία, σε μια εμφάνιση που συνδύασε εθνικό συμβολισμό και υψηλή ραπτική.

