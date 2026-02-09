Η σύντροφος του Λεονάρντο ντι Κάπριο κρατά την ιταλική σημαία στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Με Giorgio Armani φόρεμα.
Η Vittoria Ceretti, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας, συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στην Ιταλία, σε μια εμφάνιση που συνδύασε εθνικό συμβολισμό και υψηλή ραπτική.
