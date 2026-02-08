Η Κρίστεν Σιούαρτ νιώθει ότι την έχει στοιχειώσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα

ΗKristen Stewart εξακολουθεί να σκέφτεται την πριγκίπισσα Diana, χρόνια μετά την ταινία Spencer, στην οποία την υποδύθηκε.Σε συνέντευξή της στην The Telegraph, που δημοσιεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι νιώθει ακόμα «στοιχειωμένη» από την αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας.«Ακόμα είμαι. Δεν μπορώ να οδηγήσω σε αυτή την πόλη — και στο Παρίσι, για την ακρίβεια — χωρίς να τη σκέφτομαι», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Λονδίνο. «Όλη αυτή η αγάπη που ξεχύθηκε από αυτή τη γυναίκα… Μπορώ να βάλω τα κλάματα για εκείνη οποιαδήποτε στιγμή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην Diana, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.