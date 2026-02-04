Bye ξανθό, hello shaggy! Η Cara Delevingne άλλαξε τα μαλλιά της, υιοθετώντας τις τάσεις της σεζόν
Bye ξανθό, hello shaggy! Η Cara Delevingne άλλαξε τα μαλλιά της, υιοθετώντας τις τάσεις της σεζόν
Το νέο της look συνδυάζει curtain αφέλειες και έντονο φιλάρισμα για ένα cool αποτέλεσμα.
Ο ερχομός του 2026 φαίνεται πως θύμισε στην Cara Delevingne το ρητό New Year, New Me. Η ηθοποιός και μοντέλο, η οποία έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της με ξανθά μαλλιά, εμφανίστηκε στο Pre-Grammy Party της Warner Music Group με νέο hair look που ακολουθεί τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.
Αφήνοντας πίσω το look που μας είχε συνηθίσει, η Cara εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, κομμένα σε shaggy στιλ και αφέλειες που αγγίζουν τα φρύδια. Το κούρεμα αυτό δημιουργεί όγκο και μια ανεπιτήδευτη, lived-in αίσθηση, ενώ οι απαλοί κυματισμοί αναδεικνύουν την κίνηση των μαλλιών.
Το νέο της look υπογράφουν η Mara Roszak για το κούρεμα και η Laci Matteson για το χρώμα, που περιέγραψε ως πλούσιο καστανό με lowlights.
Αφήνοντας πίσω το look που μας είχε συνηθίσει, η Cara εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, κομμένα σε shaggy στιλ και αφέλειες που αγγίζουν τα φρύδια. Το κούρεμα αυτό δημιουργεί όγκο και μια ανεπιτήδευτη, lived-in αίσθηση, ενώ οι απαλοί κυματισμοί αναδεικνύουν την κίνηση των μαλλιών.
Το νέο της look υπογράφουν η Mara Roszak για το κούρεμα και η Laci Matteson για το χρώμα, που περιέγραψε ως πλούσιο καστανό με lowlights.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα