Bye ξανθό, hello shaggy! Η Cara Delevingne άλλαξε τα μαλλιά της, υιοθετώντας τις τάσεις της σεζόν

Ο ερχομός του 2026 φαίνεται πως θύμισε στην Cara Delevingne το ρητό New Year, New Me. Η ηθοποιός και μοντέλο, η οποία έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της με ξανθά μαλλιά, εμφανίστηκε στο Pre-Grammy Party της Warner Music Group με νέο hair look που ακολουθεί τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.Αφήνοντας πίσω το look που μας είχε συνηθίσει, η Cara εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, κομμένα σε shaggy στιλ και αφέλειες που αγγίζουν τα φρύδια. Το κούρεμα αυτό δημιουργεί όγκο και μια ανεπιτήδευτη, lived-in αίσθηση, ενώ οι απαλοί κυματισμοί αναδεικνύουν την κίνηση των μαλλιών.Το νέο της look υπογράφουν η Mara Roszak για το κούρεμα και η Laci Matteson για το χρώμα, που περιέγραψε ως πλούσιο καστανό με lowlights.