Valentine’s Day 2026: Καρδιές, δαντέλα και λάμψη στη νέα συλλογή της Intimissimi
MARIE CLAIRE

Valentine’s Day 2026: Καρδιές, δαντέλα και λάμψη στη νέα συλλογή της Intimissimi

Mια οπτική αφήγηση που συνδυάζει γλυκύτητα και χαρακτήρα, ερμηνεύοντας τη σύγχρονη θηλυκότητα σε όλες τις αποχρώσεις της.

Valentine’s Day 2026: Καρδιές, δαντέλα και λάμψη στη νέα συλλογή της Intimissimi
Για την Valentine’s Day 2026, η Intimissimi δημιούργησε μία συλλογή που γιορτάζει την αγάπη με μια νέα, πιο προσωπική, ελεύθερη και λαμπερή αντίληψη της αποπλάνησης. Καρδιές, δαντέλα, διαφάνειες και χρυσές λεπτομέρειες δημιουργούν μια οπτική αφήγηση που συνδυάζει γλυκύτητα και χαρακτήρα, ερμηνεύοντας τη σύγχρονη θηλυκότητα σε όλες τις αποχρώσεις της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης