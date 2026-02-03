Valentine’s Day 2026: Καρδιές, δαντέλα και λάμψη στη νέα συλλογή της Intimissimi
Mια οπτική αφήγηση που συνδυάζει γλυκύτητα και χαρακτήρα, ερμηνεύοντας τη σύγχρονη θηλυκότητα σε όλες τις αποχρώσεις της.
Για την Valentine’s Day 2026, η Intimissimi δημιούργησε μία συλλογή που γιορτάζει την αγάπη με μια νέα, πιο προσωπική, ελεύθερη και λαμπερή αντίληψη της αποπλάνησης. Καρδιές, δαντέλα, διαφάνειες και χρυσές λεπτομέρειες δημιουργούν μια οπτική αφήγηση που συνδυάζει γλυκύτητα και χαρακτήρα, ερμηνεύοντας τη σύγχρονη θηλυκότητα σε όλες τις αποχρώσεις της.
