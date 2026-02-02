Είδαμε το «Μελάνια»: όταν το lifestyle γίνεται κρατική ιδεολογία

Ο θεατής βυθίζεται στο ειδυλλιακό γαλάζιο της ακτής μπροστά στο Μαρ-α-Λάγκο. Η ονομασία προέρχεται από τα ισπανικά και μεταφράζεται «θάλασσα στη λίμνη». Η εικόνα δικαιώνει τις λέξεις. Κατόπιν η κάμερα ίπταται πάνω από την ιδιωτική έπαυλη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της συζύγου του, Μελάνια. Έπειτα, βουτάει στο σύμπλεγμα κατοικιών και χώρων αναψυχής και καταλήγει στη βάση μιας πολυτελούς σκάλας. Για πρώτη φορά, διακρίνεται η πρώτη κυρία. Μέσα από ένα σύμβολο: τα τακούνια της.