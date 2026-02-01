Μυρσίνη Αριστείδου: Ιστορική διάκριση για την Κύπρια κινηματογραφίστρια – Βραβείο Κοινού στο Σάντανς
Μυρσίνη Αριστείδου: Ιστορική διάκριση για την Κύπρια κινηματογραφίστρια – Βραβείο Κοινού στο Σάντανς
Η νέα δημιουργός απόλαυσε μια ιστορική νίκη για την ταινία της «Κράτα με» στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου των ΗΠΑ
Με το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς τιμήθηκε μια Κύπρια σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, η Μυρσίνη Αριστείδου, για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία «Κράτα με» («Hold Onto Me»), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου των ΗΠΑ και ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
