Μυρσίνη Αριστείδου: Ιστορική διάκριση για την Κύπρια κινηματογραφίστρια – Βραβείο Κοινού στο Σάντανς

Με το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς τιμήθηκε μια Κύπρια σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, η Μυρσίνη Αριστείδου, για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία «Κράτα με» («Hold Onto Me»), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου των ΗΠΑ και ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως.