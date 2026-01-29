WOW: Το διεθνές φεστιβάλ επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με πλήθος εκδηλώσεων και live της Imany
WOW: Το διεθνές φεστιβάλ επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με πλήθος εκδηλώσεων και live της Imany
Με ελεύθερη είσοδο για τη συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων, από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026
Από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ, πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα, 45 τοποθεσίες, έξι ηπείρους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
