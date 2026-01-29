WOW: Το διεθνές φεστιβάλ επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με πλήθος εκδηλώσεων και live της Imany

Από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ, πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα, 45 τοποθεσίες, έξι ηπείρους.