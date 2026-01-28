O ICE πηγαίνει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Μιλάνο – Και οι Ιταλοί δεν είναι καθόλου χαρούμενοι
O ICE πηγαίνει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Μιλάνο – Και οι Ιταλοί δεν είναι καθόλου χαρούμενοι
Δεν θα λάβει μέρος σε αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις αλλά στην προστασία διπλωματών, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press
Η λεγόμενη αστυνομία της Μετανάστευσης επεκτείνει τη δράση της και εκτός ΗΠΑ. Θα συμμετέχει στις δυνάμεις ασφαλείας στους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press. Δεν θα λάβει μέρος σε αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις, αλλά στην προστασία διπλωματών, όπως αναφέρει η ίδια πηγή. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Tricia McLaughlin, είπε στο CNN ότι οι διαβόητοι πράκτορες θα «υποστηρίξουν» τις ΗΠΑ και την Ιταλία «στον περιορισμό των κινδύνων από διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Όλες οι επιχειρήσεις θα τεθούν υπό τον έλεγχο των ιταλικών αρχών».
