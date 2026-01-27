Alia Abaza: Η σχεδιάστρια από την Αίγυπτο που φέρνει τις υφές και τις χειροποίητες τεχνικές στο προσκήνιο
Το label της είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, στο Thetis Concept Store στη Γλυφάδα.
ΗAlia Abaza είναι ένα luxury brand που έρχεται από την Αίγυπτο και χτίζει την ταυτότητά του πάνω στη χειροποίητη δημιουργία και την καθαρή, καλλιτεχνική ματιά της ιδρύτριας και σχεδιάστριας Alia Abaza (τη βρίσκετε εδώ:@aliaabaza_official, www.aliaabaza.com). Αυτοδίδακτη καλλιτέχνις, με βαθιά σύνδεση με την τέχνη από την παιδική της ηλικία, η Αlia ξεκίνησε το 2011 με μια συλλογή από χειροποίητα μαντήλια, που γνώρισε άμεση επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για την εξέλιξη του ονόματός της.
