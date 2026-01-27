Alia Abaza: Η σχεδιάστρια από την Αίγυπτο που φέρνει τις υφές και τις χειροποίητες τεχνικές στο προσκήνιο

Η

Alia Abaza είναι ένα luxury brand που έρχεται από την Αίγυπτο και χτίζει την ταυτότητά του πάνω στη χειροποίητη δημιουργία και την καθαρή, καλλιτεχνική ματιά της ιδρύτριας και σχεδιάστριας Alia Abaza (τη βρίσκετε εδώ:

,