Η παρέμβαση στον Πύργο του 'Αιφελ που αποκαθιστά μια αδικία σε βάρος των γυναικών

Όταν ο Gustave Eiffel είχε αποφασίσει να αναρτήσει, στον ομώνυμο Πύργο του στο Παρίσι, τα ονόματα «των σπουδαιότερων επιστημόνων που έχουν τιμήσει τη Γαλλία από το 1789 έως σήμερα» όπως έγραφε μια χρυσή επιγραφή, δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα ανάμεσα στις 72 προσωπικότητες που είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά. Ούτε καν της Sophie Germain (1776-1831), η οποία το 1815 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Μαθηματικών Επιστημών από την Ακαδημία των Επιστημών.