Χορεύοντας μέχρι θανάτου για ένα πιάτο φαΐ: Το ανελέητο θέαμα του Μεσοπολέμου

Τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», που παρακολουθούμε αυτή την περίοδο στο Θέατρο Εν Αθήναις, σε σκηνοθεσία των Δημήτρη Καρατζιά και Μάνου Αντωνιάδη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Horace McCoy, μοιάζουν τόσο εξωφρενικά ώστε δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας. Κι όμως είναι αληθινά, όπως και το ίδιο το θέαμα που τα πλαισιώνει: οι μαραθώνιοι χορού που μεσουρανούσαν στις ΗΠΑ στην εποχή του Μεσοπολέμου.Σήμερα ο όρος «μαραθώνιος χορού» χρησιμοποιείται για πολύωρες εκδηλώσεις που συνήθως διοργανώνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε μια εντελώς διαφορετική σημασία: οι μαραθώνιοι χορού διαρκούσαν εβδομάδες, έως και μήνες. Και καθώς τα ζευγάρια που συμμετείχαν είχαν θεατές και χορηγούς, θεωρούνται προάγγελος των σημερινών ριάλιτι.