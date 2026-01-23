Χορεύοντας μέχρι θανάτου για ένα πιάτο φαΐ: Το ανελέητο θέαμα του Μεσοπολέμου
Χορεύοντας μέχρι θανάτου για ένα πιάτο φαΐ: Το ανελέητο θέαμα του Μεσοπολέμου
Οι μαραθώνιοι χορού, που θεωρούνται προάγγελοι των ριάλιτι, αναβιώνουν στη νέα παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», θυμίζοντάς μας μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εκμετάλλευση όχι μόνο της ανθρώπινης ματαιοδοξίας αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και της ανάγκης για επιβίωση
Τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», που παρακολουθούμε αυτή την περίοδο στο Θέατρο Εν Αθήναις, σε σκηνοθεσία των Δημήτρη Καρατζιά και Μάνου Αντωνιάδη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Horace McCoy, μοιάζουν τόσο εξωφρενικά ώστε δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας. Κι όμως είναι αληθινά, όπως και το ίδιο το θέαμα που τα πλαισιώνει: οι μαραθώνιοι χορού που μεσουρανούσαν στις ΗΠΑ στην εποχή του Μεσοπολέμου.
Σήμερα ο όρος «μαραθώνιος χορού» χρησιμοποιείται για πολύωρες εκδηλώσεις που συνήθως διοργανώνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε μια εντελώς διαφορετική σημασία: οι μαραθώνιοι χορού διαρκούσαν εβδομάδες, έως και μήνες. Και καθώς τα ζευγάρια που συμμετείχαν είχαν θεατές και χορηγούς, θεωρούνται προάγγελος των σημερινών ριάλιτι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Σήμερα ο όρος «μαραθώνιος χορού» χρησιμοποιείται για πολύωρες εκδηλώσεις που συνήθως διοργανώνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε μια εντελώς διαφορετική σημασία: οι μαραθώνιοι χορού διαρκούσαν εβδομάδες, έως και μήνες. Και καθώς τα ζευγάρια που συμμετείχαν είχαν θεατές και χορηγούς, θεωρούνται προάγγελος των σημερινών ριάλιτι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα