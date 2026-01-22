Τα μάλλινα παλτό στα οποία επενδύουμε αυτή τη σεζόν
Τα μάλλινα παλτό στα οποία επενδύουμε αυτή τη σεζόν
Είτε είστε υπέρ μιας υπερμεγέθης σιλουέτας είτε μιας πιο κομψής εφαρμογής, εδώ θα βρείτε μερικά από τα ωραιότερα σχέδια της φετινής σεζόν.
Είτε είστε υπέρ μιας υπερμεγέθης σιλουέτας είτε μιας πιο κομψής εφαρμογής, εδώ θα βρείτε μερικά από τα ωραιότερα σχέδια της φετινής σεζόν.
Λίγα ρούχα μπορούν να μεταμορφώσουν αμέσως μια εμφάνιση, αλλά ένα ωραίο παλτό είναι σίγουρα ένα από αυτά τα βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας. Όταν τυλιγόμαστε στη σωστή σιλουέτα, ακόμη και το πιο απλό ντύσιμο αποκτά αυτή την πολυπόθητη “je ne sais quoi” αίσθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα