Ο αποξενωμένος γιος των Μπέκαμ σε μια σειρά νέων αναρτήσεων: «Οι γονείς μου με έλεγχαν τόσα χρόνια, όχι η σύζυγός μου»

Με μια σειρά Instagram stories ο αποξενωμένος γιος των David και Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham, επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του πλευρά των γεγονότων στην έντονη φημολογία που έχει ξεσπάσει, τους τελευταίους μήνες, για τη σχέση του με τους γονείς του.