«Έχουμε και Λέμε»: Το αόρατο προνόμιο της ομορφιάς
«Έχουμε και Λέμε»: Το αόρατο προνόμιο της ομορφιάς

Ομορφιά: Ευχή ή κατάρα;

«Έχουμε και Λέμε»: Το αόρατο προνόμιο της ομορφιάς
Σε μια εποχή που συζητάμε διαρκώς για τις διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, βάρους, ηλικίας, ελάχιστα προβληματιζόμαστε για τις διακρίσεις που συμβαίνουν καθημερινά βάσει της εξωτερικής εμφάνισης. Είναι, ωστόσο, μια μετρήσιμη κοινωνική πραγματικότητα που ευνοεί όσους ανταποκρίνονται στα beauty standards της εκάστοτε εποχής και τιμωρεί όσους αποκλίνουν.

