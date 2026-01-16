Κατηγορούν το TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους: Οι υποθέσεις από τη Βρετανία που εκδικάζονται στις ΗΠΑ

Πέντε οικογένειες από τη Βρετανία κινούνται νομικά εναντίον του TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους, σε μια υπόθεση–ορόσημο που εκδικάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.Οι γονείς παρέστησαν στη δικαστική ακρόαση στο Ντέλαγουερ και είναι οι πρώτοι από το Ηνωμένο Βασίλειο που προσφεύγουν σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της πλατφόρμας, διεκδικώντας ευθύνες για τον ρόλο της στα τραγικά περιστατικά. Το TikTok, από την πλευρά του, αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει κατατεθεί σε λάθος δικαιοδοσία, καθώς τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.Η Ellen Roome, η Lisa Kenevan και ο Liam Walsh θα παραστούν εκ μέρους των οικογενειών. Είναι οι γονείς τριών από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Η Roome δήλωσε χαρακτηριστικά πως «οι γονείς δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να διασχίζουν ηπείρους για να πολεμήσουν πολυεθνικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, απλώς και μόνο για να μάθουν τι συνέβη στο παιδί τους μετά τον θάνατό του».Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι αλγόριθμοι του TikTok προώθησαν και ενίσχυσαν επικίνδυνο περιεχόμενο προς ανήλικους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου υλικού που συνδέεται με το λεγόμενο Blackout Challenge. Οι οικογένειες ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο συνέβαλε στους θανάτους των παιδιών τους και ότι η εταιρεία έχει επανειλημμένα αρνηθεί να παραδώσει τα δεδομένα που θα μπορούσαν να δείξουν τι ακριβώς παρακολουθούσαν τα παιδιά τους στο κρίσιμο διάστημα πριν από τον θάνατό τους.