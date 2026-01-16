Οι ενυδατικές κρέμες που θα επαναφέρουν τη λάμψη και την ελαστικότητα στην επιδερμίδα του προσώπου
MARIE CLAIRE

Οι ενυδατικές κρέμες που θα επαναφέρουν τη λάμψη και την ελαστικότητα στην επιδερμίδα του προσώπου

Η ενυδάτωση είναι -ακόμα πιο- απαραίτητο να γίνεται πρωί και βράδυ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ενυδατικές κρέμες που θα επαναφέρουν τη λάμψη και την ελαστικότητα στην επιδερμίδα του προσώπου
Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ο καιρός γίνεται ολοένα και πιο κρύος και αναπόφευκτα οι χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουν συνέπειες στην υγεία και όψη της επιδερμίδας μας. Το δέρμα αφυδατώνεται πιο εύκολα, γίνεται ευαίσθητο και θαμπό, ενώ μπορεί ακόμα και να ξεφλουδίσει σε σημεία αν είναι ιδιαίτερα ξηρό.

 
Φυσικά, όλα αυτά μπορούν πολύ εύκολα να αποφευχθούν εάν εφαρμόζετε καθημερινά μία ενυδατική κρέμα – ιδανικά πρωί και βράδυ. Σε περίπτωση που σας μπερδεύει η σειρά εφαρμογής των προϊόντων για μία αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης, εδώ θα βρείτε την απάντηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης