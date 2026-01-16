Οι ενυδατικές κρέμες που θα επαναφέρουν τη λάμψη και την ελαστικότητα στην επιδερμίδα του προσώπου

Η ενυδάτωση είναι -ακόμα πιο- απαραίτητο να γίνεται πρωί και βράδυ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ο καιρός γίνεται ολοένα και πιο κρύος και αναπόφευκτα οι χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουν συνέπειες στην υγεία και όψη της επιδερμίδας μας. Το δέρμα αφυδατώνεται πιο εύκολα, γίνεται ευαίσθητο και θαμπό, ενώ μπορεί ακόμα και να ξεφλουδίσει σε σημεία αν είναι ιδιαίτερα ξηρό.





Φυσικά, όλα αυτά μπορούν πολύ εύκολα να αποφευχθούν εάν εφαρμόζετε καθημερινά μία ενυδατική κρέμα – ιδανικά πρωί και βράδυ. Σε περίπτωση που σας μπερδεύει η σειρά εφαρμογής των προϊόντων για μία αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης, εδώ θα βρείτε την απάντηση.

16.01.2026, 14:30