Emily in Paris: Το λάθος που παρατήρησαν οι θαυμαστές της σειράς στην 5η σεζόν

Ακόμα και οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές δεν είναι άτρωτες στα λάθη και το Emily in Paris δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως φαίνεται, η Emily Cooper φοράει πού και πού και πρακτικά παπούτσια, αν και δεν είναι τα αγαπημένα της.Λίγο μετά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris στο Netflix, στις 18 Δεκεμβρίου, οι θεατές εντόπισαν ένα λάθος που, μάλλον, έκανε τη ζωή της Emily πολύ πιο εύκολη εκείνη την ημέρα (τουλάχιστον η Lily Collins δεν χρειάστηκε να υποφέρει πραγματικά μέσα στα παπούτσια της ηρωίδας της).Στο πρώτο επεισόδιο της 5ης σεζόν, ο σύντροφος της Emily, Marcello (Eugenio Franceschini), φαίνεται να την καλεί για ένα γεύμα με τη μητέρα του, Antonia (Anna Galiena), με την οποία η Emily έχει μόλις ξεκινήσει συνεργασία. Αντ’ αυτού την οδηγεί στη γενέτειρά του, το Solitano, όπου κάνει μια στάση για κυνήγι τρούφας με τη μητέρα και τις αδελφές του — χωρίς να την έχει προειδοποιήσει ότι τα ψηλοτάκουνα δεν είναι ακριβώς το κατάλληλο υπόδημα για μια τέτοια εξόρμηση.Φυσικά, η οικογένεια του Marcello τον επιπλήττει που δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Emily για τη δραστηριότητα που είχαν προγραμματίσει. Εκείνη, ωστόσο, επιμένει πως θα τα καταφέρει μια χαρά στο κυνήγι τρούφας και με αυτά.