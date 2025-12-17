Σίντεϊ Σουίνι: Για ποιο επάγγελμα θα άφηνε την υποκριτική;

ΗSydney Sweeney, η χαοτική Cassie Howard του Euphoria, δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Από την επιστροφή της στη νέα σεζόν της σειράς μέχρι την επερχόμενη ταινία The Housemaid με την Amanda Seyfried, η ηθοποιός έχει γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι σκέφτηκε σοβαρά να αλλάξει καριέρα και να ασχοληθεί επαγγελματικά με την πυγμαχία.Σε συνομιλία με τον Ethan Hawke για το Variety’s Actors on Actors, η ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα του Christy, της βιογραφικής ταινίας για την πυγμάχο Christy Martin. Η ίδια ενθουσιάστηκε με τον ρόλο, καθώς ως παιδί είχε ασχοληθεί με το kickboxing.«Μου άρεσε πολύ. Μπορούσα να ξαναπαίξω πυγμαχία, προπονούμουν δύο φορές την ημέρα κάθε μέρα. Πήρα 35 κιλά για τον ρόλο. Ήταν σαν να ξαναζωντάνεψα», είπε. «Σκέφτηκα, μπορεί να τα παρατήσω όλα στην υποκριτική και να ασχοληθώ με την πυγμαχία. Μου άρεσε τόσο πολύ».Δεν είναι η πρώτη φορά που αφήνει να εννοηθεί η επιθυμία της να ασχοληθεί σοβαρά με το άθλημα. Προηγουμένως είχε δηλώσει στο SportsCasting: «Υπήρχε μια στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που σκέφτηκα: ‘Να τα παρατήσω όλα και να πολεμήσω, γιατί το αγαπώ;’».