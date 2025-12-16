Νικ Ράινερ: Τι έλεγε πριν από 10 χρόνια για τον εθισμό του και τη σχέση του με τους γονείς του

ΟNick Reiner πέρασε χρόνια παλεύοντας με τον εθισμό και, με τη βοήθεια του πατέρα του, Rob Reiner, κατάφερε να μοιραστεί την ιστορία του με τον κόσμο.Το πρωί της Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου, ο Nick συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες με την κατηγορία της δολοφονίας, μόλις λίγες ώρες αφότου οι γονείς του, Rob Reiner και Michele Singer Reiner, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Brentwood.Ο 32χρονος Nick πέρασε από κέντρα αποκατάστασης και έζησε ως άστεγος στην εφηβεία του. Το 2015 είχε καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και συνεργάστηκε με τον πατέρα του στο Being Charlie, μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία για τον εθισμό και την ανάρρωση.Στην ταινία, ο Rob Reiner ανέλαβε τη σκηνοθεσία και ο Nick συν-υπέγραψε το σενάριο, που επικεντρώνεται σε έναν επιτυχημένο ηθοποιό με πολιτικές φιλοδοξίες και στον γιο του που παλεύει με τα ναρκωτικά. Ο χαρακτήρας του γιου ακούγεται να λέει στο έργο: «Δεν επρόκειτο ποτέ για τα ναρκωτικά. Το μόνο που ήθελα ήταν να σκοτώσω τον θόρυβο». Σε μια καθοριστική σκηνή, ο πατέρας του του λέει ότι τον αγαπά και ότι τον στηρίζει με σκληρή αγάπη: «Κάθε ειδικός με γραφείο και δίπλωμα μου είπε ότι έπρεπε να είμαι αυστηρός μαζί σου. Αλλά κάθε φορά που σε στέλναμε σε ένα από αυτά τα προγράμματα και έβλεπα να απομακρύνεσαι από εμάς, το μόνο που μπορούσα να πω στον εαυτό μου ήταν: ‘Προτιμώ να σε έχω ζωντανό και να με μισείς παρά νεκρό στους δρόμους’».