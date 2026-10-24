Η συγκίνηση του Αχιλλέα Ζέρβα από το «Ριφιφί» με τα λόγια του Βλαδίμηρου Κυριακίδη: Έχει μέλλον στο επάγγελμα
Η συγκίνηση του Αχιλλέα Ζέρβα από το «Ριφιφί» με τα λόγια του Βλαδίμηρου Κυριακίδη: Έχει μέλλον στο επάγγελμα
Ο Αχιλλέας στα γυρίσματα μάς έδειξε ανθρωπιά, αγάπη, αλλά και απεριόριστο χιούμορ, είπε ο ηθοποιός για τον συνάδελφό του
Συγκίνηση προκάλεσε στον Αχιλλέα Ζέρβα τα λόγια του Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν χάρη στη συνεργασία τους στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτική εκπομπή, δημοσιογράφος αιφνιδίασε τον νεαρό ηθοποιό, δείχνοντάς του ένα βίντεο με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να μιλάει για εκείνον.
Ακούγοντάς τον να αναφέρεται στην πειθαρχία, το χιούμορ και το ταλέντο του, και να εκφράζει την πεποίθηση ότι έχει μέλλον στην υποκριτική, ο Αχιλλέας Ζέρβας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Μιλώντας για τον συνάδελφό του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε χαρακτηριστικά μέσα από την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου: «Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω για σένα, το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Γνώρισα τον Αχιλλέα στα γυρίσματα του ''Ριφιφί''. Είναι ένας πειθαρχημένος ηθοποιός, αξιόλογος ηθοποιός και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον στο επάγγελμα. Αρκεί να έχει υπομονή και επιμονή. Να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και ότι θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναδουλέψουμε μαζί. Ο Αχιλλέας στα γυρίσματα μας έδειξε ανθρωπιά, αγάπη, αλλά και απεριόριστο χιούμορ. Είσαι μοναδική περίπτωση. Σε αγαπώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω για σένα. Να είσαι καλά αγόρι μου, καλή σταδιοδρομία».
Μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο, ο ηθοποιός εξήγησε ότι συγκινήθηκε επειδή ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δέχτηκε να πει μερικά λόγια για εκείνον, παρότι δεν συνηθίζει να κάνει κάτι τέτοιο δημόσια. «Με συγκίνησε το ότι βγήκε και μίλησε δημόσια γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό για κανέναν», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για τον τραυλισμό, τονίζοντας πως τον αντιλήφθηκε σε μεγάλη ηλικία αφού μέχρι τότε δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως: «Αντιλήφθηκα ότι έχω κάτι διαφορετικό στην ομιλία μου στα 22-23. Μέχρι τότε δεν έδινα σημασία. Έλεγα ότι θα περάσουν αυτά κάποια στιγμή. Δεν έπινα σημασία Έχω κάνει πάρα πολλά μαθήματα λογοθεραπείας, από το σχολείο ακόμα, απλά ίσως εγώ δεν ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Να το αντιμετωπίσω με τον εαυτό μου, όχι με τους υπόλοιπους, άρα δε με ένοιαζε και να το βελτιώσω».
Ακούγοντάς τον να αναφέρεται στην πειθαρχία, το χιούμορ και το ταλέντο του, και να εκφράζει την πεποίθηση ότι έχει μέλλον στην υποκριτική, ο Αχιλλέας Ζέρβας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Μιλώντας για τον συνάδελφό του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε χαρακτηριστικά μέσα από την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου: «Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω για σένα, το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Γνώρισα τον Αχιλλέα στα γυρίσματα του ''Ριφιφί''. Είναι ένας πειθαρχημένος ηθοποιός, αξιόλογος ηθοποιός και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον στο επάγγελμα. Αρκεί να έχει υπομονή και επιμονή. Να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και ότι θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναδουλέψουμε μαζί. Ο Αχιλλέας στα γυρίσματα μας έδειξε ανθρωπιά, αγάπη, αλλά και απεριόριστο χιούμορ. Είσαι μοναδική περίπτωση. Σε αγαπώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω για σένα. Να είσαι καλά αγόρι μου, καλή σταδιοδρομία».
Μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο, ο ηθοποιός εξήγησε ότι συγκινήθηκε επειδή ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δέχτηκε να πει μερικά λόγια για εκείνον, παρότι δεν συνηθίζει να κάνει κάτι τέτοιο δημόσια. «Με συγκίνησε το ότι βγήκε και μίλησε δημόσια γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό για κανέναν», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για τον τραυλισμό, τονίζοντας πως τον αντιλήφθηκε σε μεγάλη ηλικία αφού μέχρι τότε δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως: «Αντιλήφθηκα ότι έχω κάτι διαφορετικό στην ομιλία μου στα 22-23. Μέχρι τότε δεν έδινα σημασία. Έλεγα ότι θα περάσουν αυτά κάποια στιγμή. Δεν έπινα σημασία Έχω κάνει πάρα πολλά μαθήματα λογοθεραπείας, από το σχολείο ακόμα, απλά ίσως εγώ δεν ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Να το αντιμετωπίσω με τον εαυτό μου, όχι με τους υπόλοιπους, άρα δε με ένοιαζε και να το βελτιώσω».
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