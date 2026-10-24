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Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Βέροια για διαρρήξεις σε καταστήματα, πάνω από 2.500 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Βέροια για διαρρήξεις σε καταστήματα, πάνω από 2.500 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων
Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων ημεδαπών για διαρρήξεις σε τρία καταστήματα σε περιοχή της Ημαθίας σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, οι τρεις ανήλικοι, παραβίασαν τρία καταστήματα και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.
Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδαπού άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, οι τρεις ανήλικοι, παραβίασαν τρία καταστήματα και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.
Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδαπού άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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