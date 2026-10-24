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Νεκρός κάτω από δέντρο βρέθηκε 73χρονος στην Ηλεία, πήγε από την Αθήνα για να μαζέψει τις ελιές του
Νεκρός κάτω από δέντρο βρέθηκε 73χρονος στην Ηλεία, πήγε από την Αθήνα για να μαζέψει τις ελιές του
Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στο ενδεχόμενο να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση
Τραγική κατάληξη είχε η επιστροφή ενός 73χρονου στο χωριό του, στην Ηλεία, για τη συγκομιδή της ελιάς. Ο ηλικιωμένος που ταξίδεψε από την Αθήνα εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) μέσα στον ελαιώνα του, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε μεταβεί νωρίς το πρωί στο χωράφι του, προκειμένου να μαζέψει μόνος του τις ελιές. Είχε μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό, είχε απλώσει τα ελαιόπανα και είχε ξεκινήσει τη συγκομιδή.
Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από ένα ελαιόδεντρο, πεσμένος πάνω στα ελαιόπανα ενώ δίπλα του βρισκόταν το ελαιοραβδιστικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με το Pelop News.
Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στο ενδεχόμενο να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση.
Για την υπόθεση διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 73χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε μεταβεί νωρίς το πρωί στο χωράφι του, προκειμένου να μαζέψει μόνος του τις ελιές. Είχε μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό, είχε απλώσει τα ελαιόπανα και είχε ξεκινήσει τη συγκομιδή.
Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από ένα ελαιόδεντρο, πεσμένος πάνω στα ελαιόπανα ενώ δίπλα του βρισκόταν το ελαιοραβδιστικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με το Pelop News.
Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στο ενδεχόμενο να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση.
Για την υπόθεση διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 73χρονος.
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