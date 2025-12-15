Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Γιατί ο γιος τους θεωρείται ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας του σκηνοθέτη και της συζύγου του;

Δολοφονημένοι στο σπίτι τους βρέθηκαν ο Rob Reiner («Στάσου πλάι μου», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», «Ζήτημα τιμής»), και η σύζυγός του, Michele Singer Reiner. Κύριος ύποπτος θεωρείται ο γιος τους, Nick, που σύμφωνα με πολλές πηγές που παραθέτει το People, ανακρίνεται από την αστυνομία.