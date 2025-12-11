Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Νορβηγία: «Η πορεία προς την ελευθερία ήταν πάντα μέσα μας»

ΗMaría Corina Machado, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο Όσλο, έπειτα από μήνες που ζούσε κρυμμένη. Η 58χρονη πολιτικός βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου της μέσα στη νύχτα, χαιρετώντας συγκινημένη τους υποστηρικτές της που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Grand Hotel. Στη συνέχεια, πέρασε τις μπάρες ασφαλείας για να τους πλησιάσει. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC είχε να εμφανιστεί στη δημόσια σφαίρα από τον Ιανουάριο.Η María Corina Machado ταξίδεψε στη Νορβηγία παρά την απαγόρευση εξόδου της από τη χώρα και τις απειλές του καθεστώτος Maduro πως, αν το επιχειρούσε, θα χαρακτηριζόταν φυγάς. Λεπτομέρειες του ταξιδιού της παραμένουν ασαφείς, αν και δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι διέφυγε μεταμφιεσμένη, περνώντας από πολλαπλά στρατιωτικά σημεία ελέγχου πριν διαφύγει από παράκτιο χωριό με μικρή ξύλινη βάρκα. Η ίδια δεν διέψευσε τις πληροφορίες, ωστόσο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες «για λόγους ασφαλείας».