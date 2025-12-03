Έμα Χέμινγκ Γουίλις: Μοιράζεται νεότερα για την κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις - «Σκληρή ασθένεια»
Σε μια καινούρια συνέντευξη

Η Emma Heming Willis, η σύζυγος του Bruce Willis που έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, έδωσε μια νέα συνέντευξη στο Today, όπου μοιράστηκε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: «Τα πηγαίνει πραγματικά καλά με μια σκληρή ασθένεια».

