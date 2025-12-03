Σάρα Πόλσον: Η 82χρονη σύντροφός της σε μια συναισθηματική ομιλία για τη σχέση τους
MARIE CLAIRE

Η 50χρονη ηθοποιός απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Ήταν θέμα χρόνου η Sarah Paulson να αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, όπως και έγινε, με μια τελετή πρόσφατα, στην οποία στο πλάι της 50χρονης ηθοποιού ήταν η 82χρονη συνάδελφος και σύντροφός της, Holland Taylor, που παρέθεσε μια συγκινητική ομιλία προς τιμήν της.

