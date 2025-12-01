Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές

Από όλες τις θρυλικές ιστορίες που συνοδεύουν την Coco Chanel, μία είναι σταθερά παρούσα: η ανεπιτήδευτη, αφοπλιστική και συχνά καυστική της ειλικρίνεια. Σε μια εποχή όπου η μόδα ήταν γεμάτη «ευγένειες» και προσεκτικές δηλώσεις, η Chanel μιλούσε πάντα χωρίς φίλτρο. Και τα σχόλιά της για άλλους σχεδιαστές έχουν μείνει στην ιστορία, μερικές φορές ως έπαινος, άλλες ως αυστηρή κριτική.