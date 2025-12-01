Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές
Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές
H Gabrielle Chanel δεν φοβήθηκε ποτέ να πει αυτό που σκεφτόταν, ακόμη κι όταν αυτό σήμαινε να υποτιμήσει μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μόδας.
Από όλες τις θρυλικές ιστορίες που συνοδεύουν την Coco Chanel, μία είναι σταθερά παρούσα: η ανεπιτήδευτη, αφοπλιστική και συχνά καυστική της ειλικρίνεια. Σε μια εποχή όπου η μόδα ήταν γεμάτη «ευγένειες» και προσεκτικές δηλώσεις, η Chanel μιλούσε πάντα χωρίς φίλτρο. Και τα σχόλιά της για άλλους σχεδιαστές έχουν μείνει στην ιστορία, μερικές φορές ως έπαινος, άλλες ως αυστηρή κριτική.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα