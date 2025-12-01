Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές
MARIE CLAIRE

Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές

H Gabrielle Chanel δεν φοβήθηκε ποτέ να πει αυτό που σκεφτόταν, ακόμη κι όταν αυτό σήμαινε να υποτιμήσει μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μόδας.

Coco Chanel: Όλες οι φορές που «έκρινε» άλλους σχεδιαστές
Από όλες τις θρυλικές ιστορίες που συνοδεύουν την Coco Chanel, μία είναι σταθερά παρούσα: η ανεπιτήδευτη, αφοπλιστική και συχνά καυστική της ειλικρίνεια. Σε μια εποχή όπου η μόδα ήταν γεμάτη «ευγένειες» και προσεκτικές δηλώσεις, η Chanel μιλούσε πάντα χωρίς φίλτρο. Και τα σχόλιά της για άλλους σχεδιαστές έχουν μείνει στην ιστορία, μερικές φορές ως έπαινος, άλλες ως αυστηρή κριτική.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης