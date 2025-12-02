Σίρλεϊ ΜακΛέιν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική σταρ, στα 91 χρόνια της;
Σίρλεϊ ΜακΛέιν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική σταρ, στα 91 χρόνια της;
Ο φακός τη συνέλαβε σε μια σπάνια έξοδο
Σε μια σπάνια έξοδο, για φαγητό με φίλους στο Μαλιμπού, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τη Shirley MacLaine στα 91 χρόνια της, να απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας μπλε βαμβακερή μπλούζα και oversized γυαλιά ηλίου. Τα λευκά μαλλιά της πλαισίωναν το πρόσωπό της σε ένα κοντό haircut, ένα από εκείνα με τα οποία έχουμε συνδέσει αναπόσπαστα μια από τις τελευταίες σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Σχέσεις Στοργής» (1983).
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα