Σίρλεϊ ΜακΛέιν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική σταρ, στα 91 χρόνια της;

Σε μια σπάνια έξοδο, για φαγητό με φίλους στο Μαλιμπού, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τη Shirley MacLaine στα 91 χρόνια της, να απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας μπλε βαμβακερή μπλούζα και oversized γυαλιά ηλίου. Τα λευκά μαλλιά της πλαισίωναν το πρόσωπό της σε ένα κοντό haircut, ένα από εκείνα με τα οποία έχουμε συνδέσει αναπόσπαστα μια από τις τελευταίες σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Σχέσεις Στοργής» (1983).