Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: H φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους για την 25η επέτειο γάμου

ΟMichael Douglas και η Catherine Zeta-Jones γιόρτασαν έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή τους, με τον ηθοποιό να μοιράζεται στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. Το ζευγάρι, που έχει διαφορά ηλικίας 25 ετών και είναι παντρεμένο από το 2000.«Χαρούμενη 25η επέτειο, αγαπημένη μου Catherine», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα. «Ποιος θα το φανταζόταν; Με όλη μου την αγάπη, Michael ❤️».