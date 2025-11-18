Μάικλ Φοξ: Σπάνια εμφάνιση με τη γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του
Μάικλ Φοξ: Σπάνια εμφάνιση με τη γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του

Σε εκδήλωση για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον

Μάικλ Φοξ: Σπάνια εμφάνιση με τη γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του
Ο Michael J. Fox, που έχει αναδειχθεί σε πρέσβης του αγώνα κατά της νόσου Πάρκινσον, μετά τη διάγνωσή του μόλις στα 29χρόνια του, το 1991, έκανε μια νέα δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση για τη θεραπεία της, με τίτλο «A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson», στη Νέα Υόρκη.

