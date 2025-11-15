Nina Dobrev: Η ανάρτηση που δηλώνει ένα νέο κεφάλαιο μετά τον χωρισμό

Δύο μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Shaun White και την ακύρωση του αρραβώνα τους, η Nina Dobrev έκανε μια ανάρτηση στα social media που τράβηξε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της. Σε ένα σύντομο TikTok lip-sync, η ηθοποιός εμφανίζεται να σηκώνει το χέρι της προς την κάμερα, δείχνοντας ξεκάθαρα το άδειο δάχτυλο όπου μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το δαχτυλίδι της.