Nina Dobrev: Η ανάρτηση που δηλώνει ένα νέο κεφάλαιο μετά τον χωρισμό
Μια μικρή κίνηση που αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή.
Δύο μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Shaun White και την ακύρωση του αρραβώνα τους, η Nina Dobrev έκανε μια ανάρτηση στα social media που τράβηξε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της. Σε ένα σύντομο TikTok lip-sync, η ηθοποιός εμφανίζεται να σηκώνει το χέρι της προς την κάμερα, δείχνοντας ξεκάθαρα το άδειο δάχτυλο όπου μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το δαχτυλίδι της.
