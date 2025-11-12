Η Ίντα Τουρπέινεν εμπνεύστηκε το βραβευμένο μυθιστόρημά της από την παιδική ηλικία της σε ένα απομονωμένο νησί
Το «Έμβια Όντα» επενδύει μυθοπλαστικά τις ζωές αντρών και γυναικών που συνέβαλαν στη διάσωση της μνήμης της θαλάσσιας αγελάδας του Στέλερ. Η 38χρονη λογοτέχνιδα μιλάει στο Marie Claire για το εξίσου συναρπαστικό με το βιβλίο υλικό που το τροφοδότησε αλλά και τα στερεότυπα που αντιμετώπισε στη διαδρομή της
Σε ένα συνέδριο δημοσιογραφίας θυμάμαι να λένε ότι αρκεί να υπάρχει στον τίτλο ενός άρθρου η φράση «κλιματική αλλαγή» για να μην το διαβάσει κανένας. Όμως η Iida Turpeinen δεν έγραψε ένα άρθρο, ούτε καν ένα non fiction βιβλίο για το περιβάλλον: πήρε αληθινά πρόσωπα και γεγονότα που με κάποιον τρόπο συνδέονται με την εξαφάνιση της θαλάσσιας αγελάδας του Στέλερ, τα έντυσε με μυθοπλασία και εστίασε σε αυτά, δημιουργώντας ένα ακαταμάχητο και ευαίσθητο μυθιστόρημα. Με αφορμή την κυκλοφορία του στα ελληνικά («Έμβια Όντα», εκδ. Ίκαρος), η 38χρονη συγγραφέας από τη Φινλανδία μοιράστηκε με το Marie Claire παιδικές αναμνήσεις, ενήλικες συνειδητοποιήσεις και ερευνητικές ανακαλύψεις που το τροφοδότησαν, αλλά και τα έμφυλα στερεότυπα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη.
