Η Ίντα Τουρπέινεν εμπνεύστηκε το βραβευμένο μυθιστόρημά της από την παιδική ηλικία της σε ένα απομονωμένο νησί

Σε ένα συνέδριο δημοσιογραφίας θυμάμαι να λένε ότι αρκεί να υπάρχει στον τίτλο ενός άρθρου η φράση «κλιματική αλλαγή» για να μην το διαβάσει κανένας. Όμως η Iida Turpeinen δεν έγραψε ένα άρθρο, ούτε καν ένα non fiction βιβλίο για το περιβάλλον: πήρε αληθινά πρόσωπα και γεγονότα που με κάποιον τρόπο συνδέονται με την εξαφάνιση της θαλάσσιας αγελάδας του Στέλερ, τα έντυσε με μυθοπλασία και εστίασε σε αυτά, δημιουργώντας ένα ακαταμάχητο και ευαίσθητο μυθιστόρημα. Με αφορμή την κυκλοφορία του στα ελληνικά («Έμβια Όντα», εκδ. Ίκαρος), η 38χρονη συγγραφέας από τη Φινλανδία μοιράστηκε με το Marie Claire παιδικές αναμνήσεις, ενήλικες συνειδητοποιήσεις και ερευνητικές ανακαλύψεις που το τροφοδότησαν, αλλά και τα έμφυλα στερεότυπα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη.