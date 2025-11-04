Τέιλορ Σουίφτ και Τζίτζι Χαντίντ σε κοινή έξοδο: Πού πήγαν οι δύο φίλες (εικόνες)

Taylor Swift και Gigi Hadid υποδέχονται το φθινόπωρο με στυλ. Οι δύο φίλες εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, φεύγοντας από το Zero Bond στη Νέα Υόρκη, ντυμένες με φθινοπωρινά σύνολα.Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα oversized πουλόβερ πάνω από μια καρό φούστα, καλυμμένη από ένα μεγάλο peacoat. Συνδύασε την εμφάνισή της με καφέ μπότες μέχρι το γόνατο από snakeskin και μια τσάντα crossbody σε παρόμοιους τόνους. Το look ολοκληρώθηκε με ένα καφέ κολιέ με φούντες και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της.Το μοντέλο προτίμησε ένα cozy look. Φόρεσε ένα μακρύ βελούδινο παλτό σε σκούρο χρώμα, ξεκουμπωμένο και ένα πουά πουκάμισο σε navy blue χρώμα, τα οποία συνδύασε με δερμάτινο παντελόνι με φαρδιά γραμμή. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μυτερές γόβες.