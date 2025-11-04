Σάρα Σνουκ: «Διάβασα το σενάριο και βούλιαξε η καρδιά μου»
Σάρα Σνουκ: «Διάβασα το σενάριο και βούλιαξε η καρδιά μου»

Ή πώς αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζεις κάποιους ρόλους όταν γίνεσαι γονιός

Σάρα Σνουκ: «Διάβασα το σενάριο και βούλιαξε η καρδιά μου»
Η Sarah Snook, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Succession», ανέλαβε μια νέα πρόκληση στην υποκριτική, στη μίνι σειρά «All Her Fault», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Dakota Fanning. Υποδύεται τη Marissa Irvine, μια γυναίκα που πηγαίνει να παραλάβει τον γιο της, Milo, από εκεί όπου τον έχει αφήσει για παιχνίδι με τους φίλους του, αλλά εκείνη που της ανοίγει δεν τον έχει στο σπίτι. Έτσι αρχίζει ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες ενός γονιού.

