Πώς η ενσυναίσθηση έγινε υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία της Δανίας

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα δείχνει ότι η συναισθηματική εκπαίδευση μπορεί να μειώσει το bullying και να δημιουργήσει πιο ευτυχισμένους ενήλικες.



Η Δανία είναι γνωστή ως μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Happiness Report του ΟΗΕ, βρίσκεται σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Ίσως ένας από τους λόγους να είναι το γεγονός ότι από το 1993 η ενσυναίσθηση διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία.





Στις δανέζικες τάξεις, τα παιδιά από έξι έως δεκαέξι ετών αφιερώνουν μία ώρα την εβδομάδα στο μάθημα “Klassens tid”, όπου μιλούν ανοιχτά για όσα τα απασχολούν, είτε πρόκειται για σχολικά θέματα είτε για κάτι πιο προσωπικό. Μαζί με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές τους, προσπαθούν να βρουν λύσεις μέσα από πραγματική ακρόαση και κατανόηση.

01.11.2025, 13:00