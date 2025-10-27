Λίλι Άλεν: Ανοιχτοί γάμοι, μυστικά δωμάτια γεμάτα sex toys - Πού τελειώνει η μυθοπλασία και αρχίζει η αλήθεια;
Λίλι Άλεν: Ανοιχτοί γάμοι, μυστικά δωμάτια γεμάτα sex toys - Πού τελειώνει η μυθοπλασία και αρχίζει η αλήθεια;

Το νέο της άλμπουμ, που έγραψε και ηχογράφησε σε δέκα μέρες, έχει διοχετεύσει τα συναισθήματα από τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ

Ένα ακόμα άλμπουμ χωρισμού προστίθεται στην ιστορία της μουσικής: Η Lily Allen έγραψε και ηχογράφησε το «West End Girl» μέσα σε δέκα μόλις μέρες, διοχετεύοντας όλα τα συναισθήματα από τον 4χρονο γάμο και τον χωρισμό από τον ηθοποιό David Harbour («Stranger Things»).

