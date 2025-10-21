H Aντζελίνα Τζολί συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με μυτερά ankle boots
H Aντζελίνα Τζολί συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με μυτερά ankle boots
Για μια εξαιρετικά κομψή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
Για μια εξαιρετικά κομψή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
ΗAngelina Jolie έκανε ακόμα μια λιτή αλλά εξαιρετικά κομψή εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης 2025. Η ηθοποιός και σκηνοθέτις επέλεξε ένα total black σύνολο που απέδιδε τέλεια την χαρακτηριστική, διακριτική αισθητική.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα