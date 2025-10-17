Η Χέιλι Μπίμπερ για την κόντρα με τη Σελίνα Γκόμεζ: «Δεν το ζήτησα εγώ αυτό»

ΗHailey Bieber ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία πρόθεση να ρίξει λάδι στη φωτιά όσον αφορά τις φήμες περί αντιπαλότητας με τη Selena Gomez.Στη νέα της συνέντευξη για το τεύχος «Innovators» του WSJ. Magazine, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η 28χρονη ιδρύτρια της Rhode Beauty αρνήθηκε ότι υπήρξε ποτέ πραγματικό «δράμα» ανάμεσα στην ίδια και την pop star.«Είναι πάντα ενοχλητικό να σε βάζουν απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Δεν το ζήτησα ποτέ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από το λανσάρισμα της Rhode στα καταστήματα Sephora – εκεί όπου διατίθεται και το Rare Beauty της Gomez. Η τραγουδίστρια του «Love On», η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα τον Benny Blanco (στις 27 Σεπτεμβρίου), είχε σχέση με τον νυν σύζυγο της Hailey, Justin Bieber, στα νεανικά τους χρόνια.«Όταν ο κόσμος θέλει να σε βλέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και έχει πλάσει μια ιστορία για εσένα στο μυαλό του, δεν περνάει από το δικό σου χέρι να το αλλάξεις», πρόσθεσε η Hailey.