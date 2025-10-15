«Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου»: Η επικεφαλής του Women’s Peace and Humanitarian Fund του OHE στο Marie Claire Power Trip

Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip ήταν Women Taking Action και στόχος του να ενισχύσει τις γυναικείες φωνές, να γιορτάσει τα επιτεύγματά τους και να προσφέρει την έμπνευση και τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην αλλαγή.Η Tonni Ann Brodber, επικεφαλής της Γραμματείας του Women’s Peace and Humanitarian Fund (WPHF) του ΟΗΕ συζήτησε με τη Galia Loupan, Chief Content Officer, Marie Claire International, και αποτέλεσε μία από τις πιο δυναμικές και συγκινητικές στιγμές του φετινού Power Trip.Η μόδα ως μέσο έκφρασης και αυτοδιάθεσηςΗ Tonni Ann Brodber, με καταγωγή από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, άνοιξε τη συζήτηση με μια αναφορά στο φόρεμά της – ένα κομμάτι από τον οίκο Club Officials, εμπνευσμένο από την πολιτιστική της κληρονομιά: «Στην Καραϊβική ο πολιτισμός είναι γεννημένος από πολλές διαφορετικές καταγωγές, μερικές φορές από ανθρώπους που αναγκάστηκαν να έρθουν κοντά, αλλά γεννήθηκε κάτι πολύ όμορφο. Η ενδυμασία είναι τρόπος έκφρασης, και για μένα, είναι σημαντικό να τιμώ τις ρίζες μου μέσα από το στυλ και τα χρώματα της Καραϊβικής!».Μας υπενθύμισε, επίσης, πως η μόδα δεν είναι ποτέ επιφανειακή, αλλά μπορεί να είναι πράξη ενδυνάμωσης, ειδικά για τις γυναίκες. «Σε πολλούς πολιτισμούς, η δημιουργία ρούχων θεωρείται “γυναικεία δουλειά” και, επομένως, είναι υποτιμημένη. Ακόμα και τώρα, όταν μιλάμε για μόδα, νιώθουμε σχεδόν την ανάγκη να απολογηθούμε. Όμως, η μόδα είχε πάντα να κάνει με τον έλεγχο ή την ενδυνάμωση. Το δικαίωμα να επιλέγουμε τι θα φορέσουμε, πώς θα το φορέσουμε, πού θα το φορέσουμε είναι πράξη αυτοδιάθεσης και ενδυνάμωσης. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε για τη μόδα, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανες».Μιλώντας για γυναίκες στην Ουκρανία, που έχουν καταταγεί στον στρατό της χώρας, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία από το 2022, και δημιούργησαν τα Yari Lingerie, σειρά εσωρούχων σχεδιασμένων ειδικά για τις ανάγκες των γυναικών στο μέτωπο είπε ότι πρόκειται για «ένα προϊόν που γεννήθηκε μέσα σε πόλεμο, με σκοπό να φέρει άνεση και αξιοπρέπεια. Είναι πράξη ενδυνάμωσης» και εξήγησε πώς «η μόδα μπορεί να αποτελέσει μέσο έκφρασης της γυναικείας ελευθερίας».