Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της - «Είχε χάσει πολλά κιλά»

Για ραγδαία επιδείνωση της υγείας της Diane Keaton, που μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και γεμάτη ζωντάνια, λένε οι πληροφορίες, που επιβεβαιώνονται από τη μαρτυρία της μακροχρόνιας φίλης της, Carole Bayer Sager. Η 81χρονη βραβευμένη με Γκράμι και Όσκαρ τραγουδοποιός, μετά τον θάνατο της 78χρονης σταρ του «Annie Hall», μίλησε στο People για την τελευταία συνάντηση με τη φίλη της, που έγινε πριν από μόλις δύο με τρεις εβδομάδες.