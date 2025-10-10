Τα αξεσουάρ μαλλιών που φοράνε όλα τα stylish κορίτσια στην Κοπεγχάγη

Ό,τι πιο ωραίο είδαμε στην πρωτεύουσα της Δανίας και θέλουμε να δοκιμάσουμε στα μαλλιά μας.



Αν υπάρχει ένα πράγμα που μας δίδαξε η Copenhagen Fashion Week, είναι πως τα μαλλιά μας αξίζουν την ίδια προσοχή με το outfit μας. Oversized scrunchies, κροσέ σκουφάκια, μαντήλια, μπαντάνες, κλάμερ, καπέλα και φιόγκοι έχουν γίνει απαραίτητα για κάθε ενημερωμένο Scandi look και όχι τυχαία.





Τα αξεσουάρ μαλλιών αναβαθμίζουν ένα σύνολο σε δευτερόλεπτα. Μια απλή αλογοουρά δείχνει αμέσως πιο προσεγμένη όταν τη στολίζουμε με έναν σατέν φιόγκο ή προσθέτουμε μια μεταλλική λεπτομέρεια με τσιμπιδάκια. Ένα messy bun γίνεται cool και ενδιαφέρον με ένα claw clip σε ιδιαίτερο σχήμα ή χρώμα. Ενώ τα oversized scrunchies έχουν πλέον καθιερωθεί ως fashion statement από μόνα τους – όσο πιο μεγάλα, τόσο το καλύτερο.

10.10.2025, 15:30