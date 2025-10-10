The Morning show 4: Μια πρώτη ματιά στις εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών
The Morning show 4: Μια πρώτη ματιά στις εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών
Ο νέος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Νοεμβρίου.
Ο νέος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Νοεμβρίου.
Τα πρώτα επεισόδια της τέταρτης σεζόν του The Morning Show είναι εδώ, και ενώ οι περισσότεροι ανυπομονούν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις, οι συμμαχίες και τα μυστικά πίσω από τις κάμερες της πιο επιδραστικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης, υπάρχουν κι εκείνοι, όπως εμείς, που περιμένουν με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον να δουν τι νέο θα φέρει η σεζόν στο κομμάτι του στυλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα