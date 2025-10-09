Bio-baiting: Η τοξική συμπεριφορά που απειλεί τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση

Το σύγχρονο dating -ειδικά στις εφαρμογές γνωριμιών- μοιάζει συχνά με μία πρόκληση. Εκτός από το γνωστό πλέον «catfishing», όταν κάποιος δημιουργεί ψεύτικο προφίλ στα social media ή τα dating app, μια νέα τάση που αποθαρρύνει τους χρήστες είναι το bio-baiting. Πρόκειται για την πρακτική της υπερβολικής προβολής κάποιου στο προφίλ του, με περιγραφές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, προκειμένου να φανεί πιο ενδιαφέρον και ελκυστικός.Μια πρόσφατη έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών Wisp, στην οποία συμμετείχαν 1.500 singles, έδειξε ότι το 63% ένιωσε απογοήτευση όταν γνώρισε κάποιον που δεν ανταποκρινόταν στο προφίλ του. Τα πιο συνηθισμένα κλισέ που αποδείχθηκαν παραπλανητικά ήταν τα «αγαπώ να ταξιδεύω» (68%) και «είμαι περιπετειώδης» (51%), ενώ ακολουθούν δηλώσεις όπως «επιχειρηματίας» (39%), «foodie» (34%) και «αυθόρμητος» (29%).