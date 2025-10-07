Ναμίμπια: Η πρώτη χώρα που διοικείται από γυναίκες

Η Ναμίμπια ξαναγράφει τους κανόνες της πολιτικής ηγεσίας, τοποθετώντας γυναίκες στις τρεις κορυφαίες θέσεις της κυβέρνησης και γινόμενη έτσι η πρώτη χώρα που διοικείται αποκλειστικά από γυναίκες.Στην ηγεσία βρίσκεται η Πρόεδρος Netumbo Nandi‑Ndaitwah, πλαισιωμένη από την Αντιπρόεδρο Lucia Witbooi και την Πρόεδρο της Βουλής Saara Kuugongelwa‑Amadhila, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στη διακυβέρνηση της Αφρικής.Η Netumbo Nandi‑Ndaitwah, 72 ετών, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην πολιτική. Δεκαετίες πριν, εντάχθηκε στο απελευθερωτικό κίνημα της SWAPO ως έφηβη και στη συνέχεια υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών και αναπληρώτρια πρωθυπουργός, πριν γίνει αντιπρόεδρος στις αρχές του 2024. Στις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου εξασφάλισε σχεδόν το 57% των ψήφων, και έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ναμίμπια.