Ομοσπονδία Μπάσκετ: Δια ζώσης οι εκλογές στις 20 Δεκεμβρίου, δεκτή η παραίτηση Πηλοΐδη

Ο ακριβής τόπος και η ώρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ το προσεχές διάστημα





Αυτό αποφάσισε σε συνεδρίασή του το ΔΣ της ΕΟΚ ενώ ο ακριβής τόπος και η ώρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.



Παράλληλα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Τάσου Πηλοΐδη από τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.



Τη θέση του θα πάρει ο Καθηγητή Διαιτησίας, Παναγιώτης Ασημομύτης. Παράλληλα τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ υπέβαλλαν τις παραιτήσεις αλλά δεν έγιναν αποδεκτές.





Η ανακοίνωση της ΕΟΚ







Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, προχώρησε ομόφωνα στην άμεση συμπλήρωση της σύνθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ/ΕΟΚ), με γνώμονα τη διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας, της εύρυθμης λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.



Για την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των σωματείων, των θεσμικών φορέων του αθλήματος και της φίλαθλης κοινής γνώμης, η ΕΟΚ γνωστοποιεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν:





Άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης: Την ίδια ημέρα, η ΕΟΚ απέστειλε έγγραφο προς την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), ζητώντας την έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση της κενής θέσης.

Ανταπόκριση της ΟΔΚΕ: Στις 28 Οκτωβρίου 2026, η ΟΔΚΕ απέστειλε σχετικό έγγραφο, γνωστοποιώντας τρεις μη εν ενεργεία διαιτητές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση.

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Διασφάλιση της συνέχειας της ΚΕΔ: Μετά την παραίτηση του κ. Πηλοΐδη, υποβλήθηκαν παραιτήσεις και από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Επιτροπής. Το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε να μην τις αποδεχθεί, με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας της ΚΕΔ, τον έγκαιρο ορισμό των διαιτητών και την αποφυγή οποιασδήποτε διαταραχής στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο ορισμός των μελών της ΚΕΔ πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας και αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, ενώ η παύση τους προβλέπεται για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).



Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεχίζει τη λειτουργία της με συμπληρωμένη σύνθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ παραμένει προσηλωμένο στη θεσμική νομιμότητα, τη σταθερότητα και την προστασία της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ.



Δια ζώσης θα διεξαχθούν στις 20/12 οι εκλογές της ΕΟΚ για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.Αυτό αποφάσισε σε συνεδρίασή του το ΔΣ της ΕΟΚ ενώ οΠαράλληλα έκανε αποδεκτή την παραίτηση τουΤη θέση του θα πάρει οΘέμα 1ο: Συμπλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας – Διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, προχώρησε ομόφωνα στην άμεση συμπλήρωση της σύνθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ/ΕΟΚ), με γνώμονα τη διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας, της εύρυθμης λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.Για την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των σωματείων, των θεσμικών φορέων του αθλήματος και της φίλαθλης κοινής γνώμης, η ΕΟΚ γνωστοποιεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν:Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΚΕΔ: Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 27ης Οκτωβρίου 2026, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Πηλοΐδη από τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.Άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης: Την ίδια ημέρα, η ΕΟΚ απέστειλε έγγραφο προς την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), ζητώντας την έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση της κενής θέσης.Ανταπόκριση της ΟΔΚΕ: Στις 28 Οκτωβρίου 2026, η ΟΔΚΕ απέστειλε σχετικό έγγραφο, γνωστοποιώντας τρεις μη εν ενεργεία διαιτητές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση.Συμπλήρωση της σύνθεσης της ΚΕΔ: Το ΔΣ της ΕΟΚ, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 2β του ν. 2725/1999, επέλεξε τον Παναγιώτη Ασημομύτη, ο οποίος διαθέτει την ιδιότητα του Καθηγητή Διαιτησίας, για τη συμπλήρωση της πέμπτης θέσης της Επιτροπής.Διασφάλιση της συνέχειας της ΚΕΔ: Μετά την παραίτηση του κ. Πηλοΐδη, υποβλήθηκαν παραιτήσεις και από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Επιτροπής. Το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε να μην τις αποδεχθεί, με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας της ΚΕΔ, τον έγκαιρο ορισμό των διαιτητών και την αποφυγή οποιασδήποτε διαταραχής στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο ορισμός των μελών της ΚΕΔ πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας και αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, ενώ η παύση τους προβλέπεται για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεχίζει τη λειτουργία της με συμπληρωμένη σύνθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ παραμένει προσηλωμένο στη θεσμική νομιμότητα, τη σταθερότητα και την προστασία της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ.

Θέμα 2ο: Τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ΕΟΚ την 20ή Δεκεμβρίου 2026



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διά ζώσης διεξαγωγή των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 20 Δεκεμβρίου 2026.



Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας για το ελληνικό μπάσκετ, με στόχο να δοθεί στα σωματεία η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, διαλόγου και ουσιαστικής έκφρασης των απόψεών τους για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας. Η ΕΟΚ ενθαρρύνει την ενεργό και ευρεία συμμετοχή των σωματείων, ως ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της ενότητας και της εμπιστοσύνης.



Ο ακριβής τόπος και η ώρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ το προσεχές διάστημα.

28.10.2026, 19:57 Thema Insights Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά. Η δύναμη της ευχής Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω Το μέλλον του περιβάλλοντος Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.